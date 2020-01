Conferenza di Berlino, Di Maio: “Disposti a partecipare ad una missione di interposizione” (Di domenica 19 gennaio 2020) Al-Sarraj potrebbe non partecipare alla Conferenza di Berlino sulla Libia. Tensione tra Grecia, Egitto e Turchia. In Germania ci sarà Pompeo. Berlino (GERMANIA) – La vigilia della Conferenza di Berlino sulla Libia è ricca di caos. L’appuntamento è per domenica 19 gennaio 2020 ma indiscrezioni svelano un possibile forfait di al-Sarraj. Il presidente libico potrebbe decidere alla fine di non prendere parte all’incontro. Sicura, invece, la presenza del generale Haftar. Sarà presente, invece, il segretario di Stato Mike Pompeo. Il braccio destro di Donald Trump è atteso a Berlino per partecipare alla Conferenza. E proprio gli Stati Uniti sono l’ago della bilancia per cercare di arrivare ad una tregua nel territorio libico. Conferenza di Berlino, i partecipanti La lista partecipanti alla Conferenza di Berlino sulla Libia si allunga. L’Unione Europea ... Leggi la notizia su newsmondo

