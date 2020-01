Carpenedolo: picchia la fidanzata quasi a morte, incendia la casa e scappa (Di domenica 19 gennaio 2020) Ha picchiato la fidanzata quasi ad ucciderla poi, credendola morta, ha dato fuoco alla casa ed è fuggito. Ora un uomo di 59 anni di origini rumene è in fuga e su di lui pende l’accusa di tentato omicidio. picchia quasi a morte la fidanzata Teatro del dramma è Carpenedolo, provincia di Brescia. Lui, un 59enne di origini rumene, lei una 33enne di origini ucraine e una lite sfociata nella violenza. Tutto ha inizio nella notte tra venerdì e sabato, stando a una prima ricostruzione da parte degli inquirenti, l’uomo avrebbe aggredito la donna picchiandola talmente forte da crederla morta. A quel punto il 59enne non ha visto altra soluzione, così ha deciso di coprire le tracce del suo turpe atto, dando fuoco all’appartamento nel quale vivevano, lasciando lì quello che credeva il corpo privo di vita della donna, per poi fuggire. Salva grazie ad alcuni ... Leggi la notizia su thesocialpost

