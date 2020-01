Aereo abbattuto in Iran: la scatola nera resterà a Teheran (Di domenica 19 gennaio 2020) “La scatola nera dell’Aereo ucraino erroneamente abbattuto dalle forze Iraniane, si trova a Teheran e non abbiamo in programma di spedirla ad altri Paesi. Tenteremo di esaminarne i contenuti in Iran“: lo ha affermato un funzionario dell’aviazione civile Iraniana. Hassan Rezaifar ha dichiarato all’Irna che “in caso si decidesse di inviare la scatola nera all’estero le opzioni sarebbero Ucraina o Francia, ma non è stata ancora presa una decisione in questo senso“.L'articolo Aereo abbattuto in Iran: la scatola nera resterà a Teheran Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

