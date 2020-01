Traffico Roma del 18-01-2020 ore 19:30 (Di sabato 18 gennaio 2020) NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO, MA NON MANCANO I DISAGI. SUL RACCORDO ANULARE – IN CARREGGIATA INTERNA – UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA PRENESTINA E L’USCITA CIAMPINO IN DIREZIONE DELLA VIA APPIA. IN TANGENZIALE PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA ANCORA CODE IN TANGENZIALE TRA VIA MONTI TIBURTINI E LA SALARIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. ANCORA NEL QUADRANTE NORD, CODE PER Traffico INTENSO SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA. A MONTESPACCATO PER CI SONO ANCORA DISAGI PER UN INCIDENTE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO CODE IN VIA DI ACQUAFREDDA E IN VIA NAZARETH IN DIREZIONE DI VIA AURELIA. CI SONO RIPERCUSSIONI E CODE ANCHE IN VIA DI BOCCEA. ALTRO INCIDENTE A TORPIGNATTARA IN VIA GALEAZZO ALESSI ALL’INTERSEZIONE CON VIALE FILARETE. CODE SULLO STESSO VIALE FILARETE. NEI PRESSI DELLA STAZIONE TERMINI CHIUSA VIA MARSALA TRA VIA SOLFERINO E VIA MILAZZO, LA CAUSA LA ... Leggi la notizia su romadailynews

