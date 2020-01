Sinisa Mihajlovic a Verissimo un grande ringraziamento a tutte le persone che sono state al suo fianco (Di sabato 18 gennaio 2020) Lunga e toccante intervista questo pomeriggio a Verissimo. Nella puntata del 18 gennaio 2020 Silvia Toffanin incontrerà per la prima volta dopo l’annuncio della malattia e la sua battaglia per sconfiggere la leucemia, Sinisa Mihajlovic. Il mister racconterà di quello che è successo in questi mesi, della sua battaglia contro il male, di come è cambiata la sua vita e di quello che ancora deve fare. Non può non ringraziare tutte le persone che sono state al suo fianco in questi mesi, chiaramente la sua famiglia ma anche parenti, amici e gente mai conosciuta che comunque ha scelto di dedicare anche solo un messaggio all’ex calciatore. Sinisa Mihajlovic A Verissimo PARLA DEL grande AFFETTO RICEVUTO IN QUESTI MESI Sinisa non può fare a meno di ringraziare sia tutti gli amici che gli sono stati vicini, che la gente comune che in questi mesi ha dimostrato grande ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

fanpage : L'annuncio più bello! Sinisa Mihajlovic sta vincendo la sua personalissima battaglia contro la Leucemia - Corriere : Mihajlovic: «13 chemio in 5 giorni, ma sto vincendo la mia battaglia» - Moixus1970 : RT @Italia_Notizie: Verissimo, Sinisa Mihajlovic racconta la malattia: “Primo ciclo molto pesante. Volevo spaccare la finestra della stanza… -