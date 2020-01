Royal Family, Harry e Meghan non saranno più Altezze Reali e non riceveranno più fondi pubblici (Di sabato 18 gennaio 2020) Il principe Harry e la moglie Meghan non useranno più i loro titoli di Altezza Reale e rimborseranno i 2,4 milioni di dollari dei contribuenti utilizzati per la ristrutturazione del loro cottage nel Berkshire. Lo ha annunciato oggi Buckingham Palace. Inoltre, a partire dalla prossima primavera, Harry e Meghan, “faranno un passo indietro dai loro obblighi” nella Famiglia Reale e non riceveranno più fondi pubblici, secondo quanto fatto sapere in una nota.L'articolo Royal Family, Harry e Meghan non saranno più Altezze Reali e non riceveranno più fondi pubblici Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

londranewsblog : GB: Kate Middleton, la duchessa veste Zara: uscita ufficiale con l'abito low cost da 30 euro che va a ruba - VastarelliNanni : RT @osnapitz_katy: Il principe Harry riceve il perdono della Regina Elisabetta, dopo aver abbandonato la Royal Family. #amici19 - gigi52335676 : #TvTalk La Royal Family ha letteralmente frantumato gli zebedei -