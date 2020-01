Regno Unito, il braccio di ferro tra l’industria automobilistica e il governo – a meno di due settimane dalla Brexit (Di sabato 18 gennaio 2020) «Ci sarà un impatto sul mondo imprenditoriale, alcune aziende beneficeranno, altre no». Questo il freddo pronostico del Cancelliere dello Scacchiere britannico, Sajid Javid, in un’intervista al Financial Times sull’imminente uscita del Regno Unito dall’Unione europea in cui il ministro ha posto alcuni paletti per l’industria britannica. meno conciliante con l’Unione europea e con le grandi industrie rispetto al suo predecessore Philip Hammond, Javid ha riassunto la sua posizione in pochi punti: più investimenti sulla formazione (il suo mantra è «skills, skills, skills») e sui progetti infrastrutturali, sopratutto nel meno prospero Nord; niente sussidi ai grandi del settore manifatturiero (farmaceutico, automobilistico ecc. ecc.) e, soprattuto, niente compromessi regolatori con l’Unione europea. La protesta del settore automobilistico Una ... Leggi la notizia su open.online

