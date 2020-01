Rassegna stampa 18 gennaio: tagli alle tasse e aumenti in busta paga (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Esultano i lavoratori per il taglio alle tasse operato dal Governo. Un’operazione che si traduce con un aumento in busta paga che potrà arrivare fino a 100 euro mensili e, quindi, 1200 euro all’anno. Una boccata d’ossigeno che di sicuro non fa male. Prime pagine che aprono anche sulla questione Sardine – Salvini con quest’ultimo che ha avuto la possibilità di poter avere la piazza a Bibbiano sfrattando, di fatto, il movimento già pronto a un’altra manifestazione. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo Rassegna stampa 18 gennaio: tagli alle tasse e aumenti in busta paga proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

pbersani : Qui la mia intervista di oggi a @Repubblica di @il_cappellini. - DiMarzio : Le prime pagine dei quotidiani in edicola domani?? - reportrai3 : [Rassegna stampa] #Report è stato seguito per dieci lunedì in media da 1.978.534 spettatrici (53%) e spettatori (47… -