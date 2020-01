Raggi contro Salvini: “Lavora! o almeno provaci” (Di sabato 18 gennaio 2020) Nuovo scontro social tra la Sindaca di Roma Virginia Raggia e l’ex Ministro degli interni Matteo Salvini. A cominciare la discussione è stato proprio il leader della Lega, impegnato nella campagna elettorale per le elezioni regionali che si terranno in Calabria e in Emilia Romagna. Matteo Salvini si scaglia contro la decisione della Sindaca che prevede il blocco del traffico per 4 giorni consecutivi a tutti i veicoli euro 6: “Autobus che prendono fuoco, metropolitane ferme da mesi, e adesso l’incredibile Raggi ferma pure le automobili. Salviamo Roma e i Romani da questi incapaci!!!”. Raggi contro Salvini: la risposta della Sindaca Non ha tardato ad arrivare la risposta della Sindaca di Roma che prontamente ha risposto a Matteo Salvini con un altro post al vetriolo: “Matteo Salvini hai stancato con le buffonate. Lavora! O almeno provaci… Mentre tu giochi, a ... Leggi la notizia su notizie

pgrmix : Virginia Raggi contro Matteo Salvini: “Hai stancato con le buffonate. Lavora!” - Maria57490683 : RT @70sHouse: @Adnkronos ?????? i #medici pensassero a lavorare invece di lanciare allarmi idioti rilanciati da giornali inutili ~ #adnkronos… - AnnaMar74773335 : RT @xbici: A quei cojoni del @ilmessaggeroit ... Non sarà lo stato a pagare i debiti di Roma Ci sarà solo una rinegoziazione dei mutui, con… -