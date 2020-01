Pogba Juventus, nuova indiscrezione: il francese vuole tornare a Torino (Di sabato 18 gennaio 2020) Pogba Juventus – Pogba il sogno dei tifosi. Ma è realmente possibile un Pogback? In tanti hanno ripreso nel corso delle trattative di mercato questa citazione in merito alla possibilità di riportare indietro un ex giocatore che abbia lasciato ricordi particolarmente significativi con un club. Per la Juventus è il caso di Paul Pogba. Il centrocampista francese resta il sogno di mercato bianconero di dirigenza, tifosi ed ex compagni. Già Higuain ha sottolineato come il giocatore sarebbe il benvenuto a Torino. Pogba Juventus, il francese vuole tornare Un nutrito gruppo di ex compagni, tra cui Dybala e Cuadrado, starebbe spingendo per il ritorno a Torino del francese. Lo riferisce ‘Tuttosport’, che sottolinea come per Pogba la Juventus sarebbe la prima scelta. A complicare le cose per un affare a gennaio, più che l’interesse del Real Madrid, che starebbe virando su ... Leggi la notizia su juvedipendenza

