Oscar Isaac protagonista di The Great Machine, adattamento del fumetto Ex Machina (Di sabato 18 gennaio 2020) Oscar Isaac sarà protagonista di un adattamento di Ex Machina, intitolato The Great Machine, basato sulla serie a fumetti di Brian K. Vaughan. Oscar Isaac si prepara a diventare protagonista di un nuovo film, The Great Machine, progetto ispirato ai fumetti intitolati Ex Machina del regista e sceneggiatore Brian K. Vaughan, nei panni di Mitchell Hundred, un ex supereroe che viene eletto sindaco di New York City. Questo nuovo titolo è una novità per Oscar Isaac, appena visto in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che in The Great Machine si troverà per la prima volta in una storia di supereroi. Con l'adattamento del fumetto arriva un cambiamento nel titolo dove il film si intitolerà The Great Machine per non confonderlo con il film ... Leggi la notizia su movieplayer

