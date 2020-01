Non funziona il sito Webank e l’app a metà gennaio? Numeri assistenza per problemi (Di sabato 18 gennaio 2020) Non è una novità in questo inizio 2020: anche oggi 18 gennaio non funziona il sito Webank e neanche la relativa app dell'istituto. Esattamente come accaduto anche nei giorni scorsi e oramai fin dalla prima serata di ieri, la pagina web di riferimento della banca restituisce pagina bianca. Allo stesso tempo anche la relativa applicazione non garantisce alcun servizio ai clienti, pure da svariate ore. Sembrerebbero essere in corso degli interventi tecnici per un ripristino della situazione alla normalità, come indicato pure dagli ultimi tweet presenti sul profilo social Twitter della banca. Sta di fatto, tuttavia, che, almeno al momento di questa pubblicazione, non funziona il sito Webank così come l'app Android e iOS dell'istituto in ogni suo specifico aspetto. Come conseguenza grave, nessun cliente può accedere al proprio conto, controllare lo stato delle proprie finanze e ... Leggi la notizia su optimaitalia

forumJuventus : Higuain: “Sarri non molla mai, è testardo e con me funziona, tiriamo fuori il meglio l’uno dall’altro. Il sogno è v… - marattin : Cosa c’è da salvare nel reddito di cittadinanza e cosa invece proprio non funziona. In due minuti, per chi è intere… - Capezzone : +++Ieri a @Qrepubblica #quartarepubblica+++ Clippino 1 Confronto con l’onorevole Morani. Come il governo ha massacr… -