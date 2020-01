Metro Linea 1, Stazione Toledo non ha il collaudo finale: dossier all’Anac su sicurezza (Di sabato 18 gennaio 2020) La Stazione Toledo della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, aperta da 7 anni, non ha mai avuto il collaudo finale, che per legge deve avvenire entro 6 mesi. A dicembre l'ultimo sollecito, a vuoto, della commissione di collaudo. dossier all'Authority Anticorruzione. Sotto osservazione anche la Stazione Municipio, non ancora conclusa ma già attiva. Leggi la notizia su fanpage

