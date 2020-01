Maria Elena Boschi torna single, l’annuncio in tv: “È finita” (Di sabato 18 gennaio 2020) Maria Elena Boschi è tornata single. In una lunga intervista in tv la politica ha annunciato di aver messo fine alla sua storia d’amore. Da sempre molto riservata e attenta a proteggere la sua privacy, la capogruppo di Italia Viva alla Camera si è confessata con Lilli Gruber durante una puntata di Otto e Mezzo. “La mia relazione? Sì, è finita, ma ci vogliamo ancora bene”, ha confessato la Boschi, che negli ultimi mesi aveva cercato di proteggere dal gossip la sua love story, tenendola segreta. Ora però sembra che la relazione sia arrivata al capolinea. Non è chiaro cosa sia accaduto, l’unica certezza è che gli ex hanno deciso di rimanere amici. “L’abbiamo tenuta nascosta per tutelare la nostra privacy – ha svelato Maria Elena -. Anche se non lo trovo così rilevante, comunque adesso non sono in una relazione”. La Boschi non ha mai rivelato chi ... Leggi la notizia su dilei

