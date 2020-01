Lombardia: 11mila domande per le case popolari, tetto 20% a indigenti (2) (Di sabato 18 gennaio 2020) (Adnkronos) - "La maggior parte delle domande - ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - sono arrivate tramite la piattaforma online, a testimonianza che il lavoro di semplificazione che stiamo facendo per snellire pratiche burocratiche che un tempo richiedevano molto t Leggi la notizia su liberoquotidiano

TV7Benevento : Lombardia: 11mila domande per le case popolari, tetto 20% a indigenti (2)... - TV7Benevento : Lombardia: 11mila domande per le case popolari, tetto 20% a indigenti... - AnsaLombardia : Milano: 11mila domande per casa popolari - Lombardia -