LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Nove Mesto 2020 in DIRETTA: dominio Johaug nella gara femminile a tecnica libera. Comarella 21ma. Alle 11.15 gli uomini (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.44: Grazie per averci seguito e appuntamento a tra mezz’ora (11.15) per la 15 km maschile 10.43: Bene l’azzurra Comarella che ha chiuso al 21mo posto a 1’41”, 32mo posto per Debertolis a 2’06” 10.41: Questa la classifica della top ten: Johaug trionfa sulla neve di Nove Mesto davanti alla russa Nepryaeva a 32″, terzo posto per Weng a 40″, poi Diggins (Usa) a 48″, Haga (Nor) a 48″, Oestberg (Nor) a 49″, Parmakoski (Fin) a 41″, Lundgren (Swe) a 48″, Andersson a 1’04”, Razymova a 1’07” 10.38: Andersson si inserisce al nono posto con 1’04” di ritardo 10.35: Parmakoski si inserisce al settimo posto con un ritardo di 51″ 10.32: Oestberg chiude al sesto posto a 49″ dalla testa 10.29: Solo Nepryaeva è riuscita a tenere il ... Leggi la notizia su oasport

