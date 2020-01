Libia, tregua e governo unico nella bozza di accordo di Berlino (Di sabato 18 gennaio 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la Cancelliera Angela Merkel hanno avuto in tarda mattinata una conversazione telefonica utile a scambiarsi un ultimo aggiornamento in preparazione della Conferenza prevista per domani a Berlino sulla situazione libica. Lo rende noto Palazzo Chigi. Bilaterale Conte-Guterres Sempre per domani è previsto un bilaterale tra il premier Giuseppe Conte e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. L’incontro dovrebbe tenersi poco prima della Conferenza. Cosa dice la bozza di accordo di Berlino Mentre il generale Khalifa Haftar chiude i pozzi petroliferi, cominciano a emergere alcuni dettagli su quanto accadrà domani, 19 gennaio. Unificazione delle istituzioni esecutive, legislative e militari libiche, sanzioni per chi facilita la guerra in Libia, una forza di sicurezza militare unificata per combattere il ... Leggi la notizia su open.online

