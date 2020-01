Infiltrazioni mafiose, nel 2019 record di enti locali commissariati al Sud (Di sabato 18 gennaio 2020) Il 2019 ha visto l’applicazione dello scioglimento per Infiltrazioni della criminalita’ organizzata in 21 enti locali e 26 decreti di proroga di precedenti scioglimenti. Dal 1991, anno di entrata in vigore della legge che disciplina l’istituto, e’ la settima volta che viene superata la soglia dei 20 interventi. Considerando anche le proroghe, si ottiene la cifra piu’ rilevante di questi 29 anni. Nel complesso sono stati emanati 545 decreti ex art. 143 del testo unico sugli enti locali, dei quali 205 di proroga. Su 340 decreti di scioglimento, 23 sono stati annullati dai giudici amministrativi. I dati in un resoconto di Avviso Pubblico. Gli enti la cui gestione amministrativa, durante il 2019, e’ stata affidata ad una commissione straordinaria sono 8 in Calabria, 7 in Sicilia, 3 in Puglia, 2 in Campania e 1 in Basilicata, tutti nel Mezzogiorno. Si ... Leggi la notizia su ildenaro

