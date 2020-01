Ibrahimovic a Mihajlovic: «Sapevo che eri il più forte di tutti» (Di sabato 18 gennaio 2020) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, manda un messaggio al suo amico Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna Zlatan Ibrahimovic ha inviato un videomessaggio tramite Verissimo, programma in onda su Canale 5, all’amico Sinisa Mihajlovic, che lo avrebbe voluto al Bologna. Ecco le parole del giocatore del Milan. «Avanti amico e fratello! Siamo tutti contenti che sei tornato in panchina. Sapevo che eri il più forte di tutti. Ti aspettiamo in campo ma non crearmi troppe difficoltà quando giocherò contro la tua squadra». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

