Festival di Sanremo 2020 e Grande Fratello Vip: WeWorld Onlus condanna la violenza sulle donne (Di domenica 19 gennaio 2020) Festival di Sanremo 2020 e Grande FratelloVip, il commento di WeWorld Onlus parla di una violenza sulle donne che ha origine in una cultura fortemente maschilista. Tra il Grande Fratello Vip 2020 e il Festival di Sanremo 2020 negli ultimi giorni abbiamo assistito a diverse situazioni difficili riguardo la violenza sulle donne e il sessismo: oggi WeWorld Onlus, organizzazione per i diritti dell donne, ha commentato con forza il momento televisivo. In questi giorni di polemiche derivati dopo le recenti dichiarazioni sulle donne da parte di Salvo Veneziano, uno dei partecipanti del Grande Fratello Vip e in occasione della conferenza stampa di presentazione della prossima edizione del Festival di Sanremo per introdurne la presenza femminile che affiancherà Amadeus, WeWorld, organizzazione italiana attiva da 50 anni in ... Leggi la notizia su movieplayer

heather_parisi : “È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro”. A… - Corriere : Sanremo, la moglie di Amadeus seguirà il Festival come inviata speciale per «La vita in diretta» - IlContiAndrea : Ecco i 24 brani di #Sanremo2020. Quindi 2 sono da podio (Diodato e Masini), carrellata di radiofonici Elodie, Lambo… -