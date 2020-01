Esplosione al bancomat, torna in azione la banda della marmotta a Vallata (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoVallata (Av) – Furto al bancomat. È successo questa notte alle 3:25. I malviventi hanno fatto esplodere la “marmotta“, ovvero una paletta contenente esplosivo, introdotta nella fessura dello sportello ATM esterno dell’agenzia della BPER – Banca Popolare dell’Emilia Romagna di corso Kennedy. Ancora da quantificare il bottino. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino insieme ai Vigil del Fuoco con la squadra del distaccamento di Bisaccia, mettendo in sicurezza l’area. L'articolo Esplosione al bancomat, torna in azione la banda della marmotta a Vallata proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

