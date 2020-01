Capotreno di trenord 25 enne picchiata da un passeggero senza biglietto. Nessuno in suo soccorso (Di sabato 18 gennaio 2020) A riportare la notizia un sindacalista Cisl di Como. Nessuno è intervenuto ad aiutare la ragazza “Si sieda in maniera composta e mi mostri il biglietto”: a scatenare l’aggressione sarebbe stata questa banale raccomandazione seguita dalla richiesta di esibire il biglietto. La Capotreno stava svolgendo il suo giro di controllo e vidimazione dei biglietti venerdì … L'articolo Capotreno di trenord 25 enne picchiata da un passeggero senza biglietto. Nessuno in suo soccorso NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

