Bibbiano, la questura toglie la piazza alle sardine e la assegna a Salvini La piazza del 23 gennaio di Bibbiano sarà della Lega e non delle sardine. A spuntarla, dopo che Matteo Salvini e il movimento fondato da Mattia Santori si sono contesi lo spazio antistante il municipio dell'ormai conosciuto comune emiliano per il prossimo giovedì, è stato infatti il segretario del Carroccio, il quale – come annunciato e ribadito a Bologna – si troverà a Bibbiano insieme alla candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni. A stabilirlo, secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, la questura di Reggio Emilia, la quale ha dato precedenza alla Lega in quanto partito politico e non associazione o movimento non candidato alle prossime elezioni del 26 gennaio. "Nonostante siano arrivati per prime – scrive il quotidiano di ...

