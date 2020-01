Basket, Serie A 2020: big match in programma nella 19ma giornata tra Brescia ed Olimpia Milano (Di sabato 18 gennaio 2020) Inizia oggi la 19ma giornata della Serie A di Basket, seconda del girone di ritorno. Apre, alle 20.00, la Dolomiti Energia Trentino, reduce dalla pesantissima sconfitta casalinga in Eurocup contro il Partizan di Belgrado, che ospita Reggio Emilia. Alle 20.30, invece, la De Longhi Treviso, in crisi di risultati (non vince ormai da cinque partite), proverà ad allontanare lo spettro della zona retrocessione contro la Vanoli Cremona di coach Meo Sacchetti. Altri due, inoltre, i match in programma stasera. Alle 20.30 la capolista Virtus Bologna ospiterà Pistoia, penultima della classe, in quello che si prospetta un incontro a senso unico. Alle 20.45 l’altra squadra del capoluogo dell’Emilia-Romagna, ovvero la Fortitudo, dopo la sconfitta con Pesaro della settimana scorsa (i marchigiani non avevano mai vinto prima), cercherà il riscatto sul difficilissimo campo dei campioni ... Leggi la notizia su oasport

