UFC, Cerrone: "Qualora vincessi darei il rematch immediato a McGregor" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Cowboy è certo di potersi giocare le sue possibilità nel main event di Las Vegas, dicendosi addirittura pronto a concedere un'eventuale rivincita a Notorius! Leggi la notizia su foxsports

pccpla : RT @ilPostSport: Il lottatore irlandese che ha reso famose le arti marziali miste torna a combattere in UFC a oltre un anno di distanza dal… - ilpost : RT @ilPostSport: Il lottatore irlandese che ha reso famose le arti marziali miste torna a combattere in UFC a oltre un anno di distanza dal… - ilPostSport : Il lottatore irlandese che ha reso famose le arti marziali miste torna a combattere in UFC a oltre un anno di dista… -