Tutto quello che si deve sapere sul cringe, per non caderci dentro (Di venerdì 17 gennaio 2020) Poi un giorno capisci una cosa: Tutto quello che devi assolutamente evitare, d’ora in poi, adesso che puoi rimediare solo alla metà degli sbagli, adesso che non conviene nemmeno più tanto dimagrire perché non si sa che può succedere alla faccia e al corpo nel giro di una settimana o due, adesso che Leggi la notizia su ilfoglio

bobogiac : C’è bisogno di aggiungere qualcosa? Una persona massacrata sui media e sui social per mesi. Chi lo ripagherà mai pe… - matteosalvinimi : Con i Vigili del Fuoco a Borgo Val di Taro (Parma)! Grazie ragazzi per tutto quello che fate. - RobertoBurioni : Questa avventura cominciata circa 3 anni fa mi ha portato tanti disagi: però non sono mancate le soddisfazioni. Le… -