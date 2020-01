Simona Tagli oggi, rivelazione inaspettata: «Interromperei la castità solo per Gianluca Vacchi» (Di venerdì 17 gennaio 2020) rivelazione inaspettata quest’oggi, venerdì 17 gennaio 2020, ai microfoni di Mattino 5: Simona Tagli, showgirl e conduttrice televisiva da tempo votata alla castità, si è resa protagonista di una confessione inedita e imprevedibile. Mentre si dibatte sui benefici dei rapporti sessuali, la cinquantaseienne milanese si ‘sbottona’ spiazzando lo studio. Increduli gli ospiti del talk moderato da Federica Panicucci, in primis Alessandro Cecchi Paone che non riesce a contenere lo stupore. Simona Tagli oggi, a “Mattino 5” la rivelazione imprevedibile La storia di Simona Tagli è abbastanza nota al pubblico televisivo: d’altra parte è stata lei stessa a confessare la sua scelta, partecipando a diversi dibattiti sul tema castità. Abbandonato ormai da tempo il mondo dello spettacolo, Simona si dedica al suo salone di bellezza e intanto si astiene dai piaceri del sesso per un voto alla ... Leggi la notizia su urbanpost

