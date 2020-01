Scoprite la cucina vietnamita, gamberi al latte di cocco (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una ricetta semplice ma d’effetto della poco conosciuta cucina vietnamita con la presenza dei crostacei che rende la cucina orientale davvero deliziosa.Ingredienti (per sei persone)750 gr di gamberi - 500 ml di latte di cocco - 1 cucchiaio da tavola di burro chiarificato o di olio - 2 cipolle affettate – 2 spicchi di aglio schiacciati – 2 peperoncini rossi piccante privati dei semi e tritati - 1 cucchiaio da tè di curcuma macinata – 8 foglie di curry - 1 cucchiaio da tè di saleProcedimentoEliminate il guscio e il filamento scuro dei gamberi. Scaldate il ghi (burro chiarificato) o l'olio in una casseruola e soffriggetevi le cipolle.Unite l'aglio, il peperoncino, la curcuma e le foglie di curry o il curry in polvere. Fate cuocere a fiamma media per circa un minuto mescolando.Unite il latte di cocco ed il sale e fatelo sobbollire per 10 minuti a fiamma bassa. Aggiungete ... Leggi la notizia su ilfogliettone

