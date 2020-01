Nicola Savino risponde alle accuse di Elisabetta Gregoraci (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nicola Savino, nella giornata di ieri, è entrato nel cerchio delle polemiche sanremesi a causa delle dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci. La showgirl, infatti, ha accusato lo speaker di Radio Deejay di averla esclusa a causa del pensiero politico del suo ex marito Flavio Briatore. Solo oggi è arrivata la replica di Nicola Savino durante la puntata di Deejay Chiama Italia con lo speaker Linus. Savino ha colto la palla al balzo per chiudere le polemiche quando Linus ha fatto una battuta rispetto all’intervento di un telespettatore: Questa persona non ha specificato se è maschio o femmina, ma secondo me è molto femminile come messaggio, o non si può dire? Nicola Savino, quindi, ha chiarito la situazione affermando: Stai attento anche con la destra e la sinistra. Scusate se ne approfitto eh, io ho parlato al telefono con Elisabetta Gregoraci per rincuorarla di un ... Leggi la notizia su trendit

