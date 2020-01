Natalità: in Cina record negativo dal 1949 (Di venerdì 17 gennaio 2020) In Cina il tasso di Natalità è sceso lo scorso anno al suo livello più basso dalla fondazione della Repubblica popolare cinese nel 1949: si è attestato a 10,48 per 1.000 persone, secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Statistica. E’ il terzo anno consecutivo con dato in calo (14,65 milioni di bambini nati nel 2019, 15,23 milioni nel 2018 e 17,23 milioni nel 2017). Per evitare una crisi demografica, nel 2016 il governo ha allentato la politica del figlio unico per consentire alle persone di avere due figli ma il cambiamento non ha comportato un aumento del numero di gravidanze.L'articolo Natalità: in Cina record negativo dal 1949 Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

