Meteo Italia, l'inverno alza la voce: arriva la neve. E temperature in picchiata (Di venerdì 17 gennaio 2020) Freddo e neve in arrivo. Tra poche ore l'alta pressione che da più di un mese è stata la protagonista indiscussa delle scena Meteorologica sull'Italia, abbandonerà il nostro Paese per qualche giorno. Una perturbazione atlantica è pronta per colpire molte regioni Italiane riportando la pioggia e la neve. Da stasera il tempo peggiorerà al Nordovest con piogge via via più diffuse che dalla Liguria si estenderanno al Piemonte e alla Lombardia in nottata. In nottata peggiorerà anche su Toscana, Umbria e Lazio con prime precipitazioni. Lo riferisce il Meteo.it. Sabato, al mattino maltempo su Lombardia, Nordest, Toscana, Lazio, Umbria e Marche con piogge diffuse e nevicate, sulle Alpi a 4-700 metri, sull'Appennino settentrionale sopra gli 800 metri, su quello centrale a partire dai 900-1200 metri. Qualche pioggia potrà bagnare anche le coste della Campania e della Calabria tirrenica.

