Lecce Inter, Rossettini: «Sono l’anti Juve ma dobbiamo crederci» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Rossettini ha presentato la sfida con l’Inter, prossima avversaria del Lecce: «Stiamo lavorando per metterli in difficoltà» Domenica il Lecce di Luca Rossettini sfiderà l’Inter di Antonio Conte, suo ex allenatore ai tempi del Siena. Il difensore ha presentato la partita in conferenza stampa, ecco le sue parole. Inter – «L’Inter quest’anno gioca in modo diverso, con chiara identità e fisionomia precisa. Hanno calciatori di livello mondiale e il posto in classifica ne documenta la forza. Gli altri anni lottava per le prime posizioni ma non era l’anti-Juve, quest’anno sta dimostrando di poterlo fare. Per noi sarà una partita difficile che stiamo cercando di preparare in un momento complicato ma vogliamo venirne fuori. Stiamo lavorando per metterli in difficoltà, tutte posSono essere messe in difficoltà, per limitare i nostri difetti e accentuare i loro. Se facciamo la ... Leggi la notizia su calcionews24

