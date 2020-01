L’arresto di Carola Rackete non era legittimo, la Cassazione boccia il ricorso dei pm (Di venerdì 17 gennaio 2020) È stato respinto dalla Cassazione il ricorso della Procura di Agrigento contro l’ordinanza che lo scorso 2 luglio ha rimesso in libertà Carola Rackete, la comandante della nave Sea Watch3 che ha attraccato al porto di Lampedusa forzando il blocco della guardia di finanza per far sbarcare i migranti a bordo da giorni. La terza sezione penale della Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura, dando così ragione alla gip di Agrigento Alessandra Vella, che non aveva convalidato l’arresto di Carola Rackete, escludendo il reato di resistenza e violenza a nave da guerra, che era stato contestato alla capitana della Sea Watch. «La Corte Suprema italiana ha confermato oggi che non avrei dovuto essere arrestata per aver salvato delle vite», twitta Rackete. «Questo è un verdetto importante per tutti gli attivisti di salvataggio in mare! Nessuno dovrebbe essere perseguito per ... Leggi la notizia su open.online

Corriere : La Cassazione: l’arresto di Carola Rackete non era legittimo - Corriere : La Cassazione: l’arresto di Carola Rackete non era legittimo - michtrim : RT @giuliaselvaggi2: In breve: -#CarolaRackete veniva tratta in arresto per aver forzato il blocco della GdF; -il Gip del Tribunale di Agr… -