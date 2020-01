Il supporto a The Elder Scrolls Online continuerà anche dopo l'arrivo di The Elder Scrolls 6 (Di venerdì 17 gennaio 2020) anche se la data di uscita di The Elder Scrolls 6 non è ancora stata annunciata, il suo gioco gemello, The Elder Scrolls Online sta esplorando sempre più regioni di Tamriel. I giocatori si staranno sicuramente chiedendo quale potrebbe essere il futuro del MMORPG e se continuerà accanto alla serie principale di giochi di ruolo di Elder Scrolls. La risposta, a quanto pare, è sì.Questo secondo Rich Lambert, direttore creativo dello sviluppatore di TESO, ZeniMax Online Studios, durante un'intervista ha spiegato cosa comporterà il prossimo capitolo di Elder Scrolls Online Greymoor, oltre al futuro del gioco. Lo studio quindi ha intenzione di gestire il gioco a fianco del prossimo capitolo single player della serie."Abbiamo una comunità super sana. Penso che all'E3 abbiamo annunciato che eravamo a circa 13,5 milioni di giocatori. Da allora ne abbiamo aggiunti ancora di più", spiega, ... Leggi la notizia su eurogamer

