Il Biologo Edward Osborne Wilson: “Le religioni ci stanno trascinando giù, dovremmo eliminarle per il bene del progresso umano” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Biologo Edward Osborne Wilson, conosciuto come il “padre della sociobiologia”, sostiene che dovremmo eliminare le religioni per il bene del progresso umano, poiché ci stanno trascinando giù, secondo quanto dichiarato a New Scientist. Il Biologo vincitore del premio Pulitzer ha avvisato che le persone non hanno ancora realizzato che la “struttura tribale” sta distruggendo il pianeta “attraverso mille tagli” e che ignoriamo i segnali della scienza sui danni che stiamo facendo a causa della “struttura tribale”. “Tutte le ideologie e le religioni hanno le loro risposte per le grandi domande, ma solitamente queste sono legate come un dogma ad un qualche tipo di tribù. Le regioni in particolare presentano elementi sovrannaturali che altre tribù, altre fedi, non possono accettare. E ogni tribù, non importa quando sia generosa, benevola, amorevole e caritatevole, disprezza le altre ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

