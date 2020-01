Ibanez Roma, superata la concorrenza del Bologna: le cifre dell’affare (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ibanez Roma, i giallorossi hanno superato la concorrenza del Bologna per il difensore brasiliano: le cifre dell’affare con l’Atalanta Roger Ibañez, a lungo ad un passo soltanto dal Bologna, ha infine strizzato l’occhio alla Roma. Il difensore brasiliano lascia dunque l’Atalanta per sbarcare nella Capitale agli ordini di Fonseca. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza della Dea aveva accettato entrambe le offerte dei club in corsa per il giocatore, ma alla fine la proposta di Petrachi si è rivelata più convincente. Ibanez arriva alla Roma in prestito ad un milione di euro per 18 mesi, quindi scatterà l’obbligo di riscatto a 8 milioni, più eventualmente altri 2 legati ad alcuni bonus. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

