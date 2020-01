I retroscena di Blogo | Il cantante mascherato e il detective sulle tracce del Leone

retroscena Blogo : Sanremo 2020 - anche Sabrina Salerno nel cast : Tutto confermato. Come anticipato da Blogo, Sabrina Salerno sarà tra le donne che affiancheranno Amadeus a Sanremo 2020. La presenza della showgirl è prevista per la seconda e la quinta serata. Blogo è in grado di anticipare che Sabrina Salerno dovrebbe essere tra le donne che accompagneranno Amadeus al Festival di Sanremo 2020. La showgirl, nata a Genova e cresciuta proprio nella cittadina ligure che da sempre ospita la kermesse canora, ha ...

I retroscena di Blogo : ecco i conduttori di Prima Festival : Lunedì 30 gennaio subito dopo il Tg1 delle ore 20 parte Prima Festival, l'appuntamento che anticipa le serate dell'edizione numero 70 del Festival di Sanremo. Anche quest'anno dunque ci sarà questo programma che farà da apri pista al piatto forte che sarà evidentemente la serata vera e propria dal teatro Ariston del Festival condotto e diretto da Amadeus.Secondo le informazioni in nostro possesso alla guida di questi appuntamenti che andranno ...

I retroscena di Blogo : sulle tracce del Cantante mascherato : Si aggira nei corridoi degli studi Dear di Roma un losco figuro. Sul capo ha un cappello in stile Borsalino abbassato sugli occhi. Indossa un soprabito con il colletto alzato ed in bocca ha una sigaretta spenta. L'immagine è quella di un investigatore privato della prima metà del secolo scorso. Passeggia, cercando di non farsi vedere, nei corridoi dell'ex Dear di Roma dove brulicano cantanti e altre celebrità del piccolo schermo.La sua ...

I retroscena di Blogo : sulle tracce del Cantante mascherato : Si aggira nei corridoi degli studi Dear di Roma un losco figuro. Sul capo ha un cappello in stile Borsalino abbassato sugli occhi. Indossa un soprabito con il colletto alzato ed in bocca ha una sigaretta spenta. L'immagine è quella di un investigatore privato della prima metà del secolo scorso. Passeggia, cercando di non farsi vedere, nei corridoi dell'ex Dear di Roma dove brulicano cantanti e altre celebrità del piccolo schermo.La sua ...

La Gialappa's Band verso il ritorno a Sanremo (retroscena Blogo) : La Gialappa’s Band potrebbe commentare nuovamente il Festival di Sanremo. Sul tavolo non ci sono ancora accordi ufficiali, ma per il trio si starebbe preannunciando un ritorno in radio in occasione della 70esima edizione del Festival, quest’anno condotto da Amadeus.Carlo Taranto, Marco Santin e Giorgio Gherarducci dovrebbero approdare su Rtl 102.5 con un programma che però non dovrebbe coprire per intero le cinque serate.prosegui la letturaLa ...

retroscena Blogo : Sanremo 2020 - anche Sabrina Salerno nel cast? : Blogo è in grado di anticipare che Sabrina Salerno dovrebbe essere tra le donne che accompagneranno Amadeus al Festival di Sanremo 2020. (post in aggiornamento)prosegui la letturaRetroscena Blogo: Sanremo 2020, anche Sabrina Salerno nel cast? pubblicato su TVBlog.it 09 gennaio 2020 08:16.

I retroscena di Blogo : Grande fratello Vip 4 - in arrivo la stanza anni ottanta e ritorna il tugurio : Mancano ormai solo pochi giorni alla partenza dell'edizione numero 4 del Grande fratello Vip, la costola "celebrity" del primo e più celebre reality show della televisione italiana. Il cast di questa edizione condotta e diretta da Alfonso Signorini è ormai trapelato, annunciato, in parte ufficializzato in ogni dove e proprio qui da queste colonne alcuni giorni fa abbiamo dato l'annuncio di un ritorno, anzi di 4, quello cioè di quattro ex ...

I retroscena di Blogo : Il cantante mascherato - ecco il quinto giurato : Sono stati svelati poco fa i nomi di due giurati del nuovo varietà di Rai1 Il cantante mascherato nelle persone di Ilenia Pastorelli e Guillermo Mariotto, che andrebbero ad aggiungersi agli altri due già noti da tempo, ovvero Patty Pravo e Flavio Insinna. Il cantante mascherato: Flavio Insinna, Patty Pravo, Ilenia Pastorelli e Guillermo Mariotto saranno i giudici I quattro giudici della prima ...

I retroscena di Blogo : La porta dei sogni si sposta al sabato : Cambio di programmazione in vista per la seconda puntata del nuovo varietà di Rai1 La porta dei sogni. La trasmissione condotta da Mara Venier per la sua seconda puntata, di cui vi abbiamo anticipato gli ospiti, non andrà in onda venerdì 27 dicembre 2019, come inizialmente previsto, ma si sposta di un giorno, ovvero sabato 28 dicembre. La porta dei sogni e gli ospiti della seconda puntata ...

I retroscena di Blogo : La porta dei sogni si sposta al sabato : Cambio di programmazione in vista per la seconda puntata del nuovo varietà di Rai1 La porta dei sogni. La trasmissione condotta da Mara Venier per la sua seconda puntata, di cui vi abbiamo anticipato gli ospiti, non andrà in onda venerdì 27 dicembre 2019, come inizialmente previsto, ma si sposta di un giorno, ovvero sabato 28 dicembre. La porta dei sogni e gli ospiti della seconda puntata ...

I retroscena di Blogo : la seconda del GF Vip 2020 contro la prima del Cantante mascherato : Martedì 7 gennaio, come anticipato proprio da queste colonne, partirà l'edizione numero 4 del Grande fratello vip targato Alfonso Signorini. Vi abbiamo anche anticipato le trattative in corso per la formazione del cast della prima serie del Gf vip 2020. Il programma che avrà come commentatori a bordo campo Wanda Nara e Pupo, come anticipato da Dagospia, andrà in onda, in alcune occasioni, due volte la settimana. Secondo quanto apprendiamo ...

retroscena Blogo : Silvia Toffanin a Sanremo 2020 con Amadeus - tra suggestione e verità : Al momento, le certezze sono le presenze di Fiorello e Jovanotti in qualità di amici e battitori liberi e di Lewis Capaldi come ospite internazionale. Per il resto, soltanto indiscrezioni giornalistiche destinate a sopravvivere fino a quando Amadeus non deciderà di svelare le sue scelte in maniera ufficiale.Manca un mese e mezzo circa all'inizio di Sanremo 2020 (i Big in gara saranno annunciati il 6 gennaio, i giovani il 19 dicembre) e ancora ...

I retroscena di Blogo : Grande fratello vip 2020 - anche Fabio Testi nel cast : Prende forma ogni giorno di più la quarta edizione del Grande fratello vip. Proprio i giorni scorsi vi abbiamo dato conto dell'approdo nella casa più spiata d'Italia di Barbara Alberti e Rita Rusic e non solo, anche dell'ingresso a Cinecittà di Loredana Lecciso. Loredana Lecciso al Grande fratello Vip 2020 (Anteprima Blogo) Anticipazioni sulla nuova edizione del celebre reality ...

I retroscena di Blogo : Pupo - Sanremo e altro - Rai1 su di lui : Ad inizio 2020 parte il tour in giro per il mondo di Pupo. Un viaggio che lo porterà dall'Australia all'America ed in giro per l'Europa, non dimenticando ovviamente la nostra Italia. Insomma un tour che sarà una vera celebrazione della carriera di questo artista toscano che tanto ha dato al suo pubblico, ma che ha pure ricevuto tanto.L'occasione di questo tour è il quarantennale di "Su di noi" la canzone che Pupo lanciò nel Festival di ...