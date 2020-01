Dietrofront per la pubblicità su WhatsApp, non la vedremo più? (Di venerdì 17 gennaio 2020) La pubblicità su WhatsApp, diciamocelo pure, è lo spauracchio di molti. L'invasione di annunci all'interno dell'applicazione di messaggistica è di certo non auspicabile per i più ma la prossima strategia commerciale di Mark Zuckerberg potrebbe essere ben diversa. A fine 2019, l'arrivo dellla pubblicità su WhatsApp è sembrato essere quasi imminente, con la svolta magari prevista nella prima parte del 2020. Gli annunci avrebbero dovuto giungere in formula non invasiva negli stati dell'applicazione e non direttamente nelle chat singole e di gruppo Il verbo al passato. Sarebbero dovuti essere dunque non molto invasivi ma la loro presenza non sarebbe passata inosservata. Perché l'utilizzo dei verbi al condizionale giunti a metà gennaio? La novità non tanto attesa potrebbe non giungere in questo anno e neanche successivamente per la chiara intenzione di mettere da parte il progetto. A ... Leggi la notizia su optimaitalia

NicolaPorro : Dopo #CancellareSalvini il direttore di #Repubblica fa persino la vittima. Travaglio come Totò sul… - wordweb81 : Dietrofront per la pubblicità su #WhatsApp, non la vedremo più? - OptiMagazine : Dietrofront per la pubblicità su #WhatsApp, non la vedremo più? -