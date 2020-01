Di Maio a Der Spiegel: "Pronti a mandare soldati con l'ok di Libia e Onu" (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Siamo Pronti a rendere i nostri contingenti disponibili se le parti libiche e le Nazioni Unite saranno d’accordo”. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’intervista al settimanale tedesco “Der Spiegel”, rispondendo alla domanda se l’Italia sia disponibile all’invio dei i propri militari in Libia. “Io credo - premette il titolare della Farnesina - che l’Unione Europea, e non i membri Ue individualmente, possa essere un attore neutrale e credibile per questa missione”.L’intervista al settimanale tedesco arriva a due giorni dalla Conferenza di Berlino che vedrà la presenza delle due fazioni in guerra - da un lato Sarraj, dall’altro Haftar - e dei principali attori internazionali coinvolti nella crisi libica. “Nessun Paese può risolvere la situazione in Libia da solo. ... Leggi la notizia su huffingtonpost

