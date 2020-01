Così la Chiesa tedesca punta alla rivoluzione sulle nozze gay (Di venerdì 17 gennaio 2020) Giuseppe Aloisi La benedizione per le coppie gay voluta dalla Chiesa tedesca apre nuovi scenari dottrinali. I progressisti cercano la svolta catechetica Le premesse ci sono già tutte: un "concilio interno biennale" della Chiesa tedesca; la volontà di cambiare la dottrina sulla omosessualità; la necessità di adottare misure in grado di sanare i vuoti di gestione, allargando ai laici; la volontà di aprire un ragionamento sui preti sposati e sulle diaconesse; Per chi non avesse ancora chiaro l'andazzo, insomma, vale la pena sottolinarlo per un'altra circostanza: i vescovi tedeschi, guidati dal cardinale progressista Reinhard Marx, viaggiano spediti verso la rivoluzione. Con l'intenzione, peraltro, di badare fino ad un certo punto ai pareri provenienti dal Vaticano. Il Papa sarebbe l'unico deputato a decidere su questioni cosi rilevanti. La materie sono di caratura universale. ... Leggi la notizia su ilgiornale

mayfrayn67 : RT @PacchiaE: @Drittorovescio_ @giucruciani Tutto lecito è tutto umano. Ma nessuno obbliga alla vocazione. Non sei in grado di perseguirla… - FerisTempora : @AndreaAime11 Bene!Contento per te.Così non fissi più il soffitto di notte e magari dormi...o meglio fateee.. Mi ra… - erreelleci : @CardRavasi @mammetta13 E il fatto che gli uomini siano rimasti così dopo 500 anni è anche colpa della Chiesa, che… -