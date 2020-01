Corsport: Luperto in campo contro la Fiorentina, Gattuso deve scegliere dove schierarlo (Di venerdì 17 gennaio 2020) contro la Fiorentina di Iachini farà il suo esordio con Gattuso Sebastiano Luperto che era stato fermato ai box nella gara di Coppa Italia dall’influenza. Dovrebbe esserci lui centrale con Manolas, mentre DI Lorenzo dovrebbe finalmente tornare nella sua posizione a destra, spostando Hysaaj sulla sinistra. L’unica opzione che il tecnico azzurro potrebbe valutare, come scrive oggi il Corriere dello Sport è quella di lasciare Di Lorenzo centrale e far giocare Luperto a sinistra ha il dono della duttilità e potrebbe accomodarsi al centro ma pure a sinistra, volendo, ruolo cha ha già ricoperto in passato e che Gattuso potrebbe restituirgli data la squalifica di Mario Rui e la prolungata assenza di Ghoulam L'articolo Corsport: Luperto in campo contro la Fiorentina, Gattuso deve scegliere dove schierarlo ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

