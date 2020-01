Conferenza stampa Gattuso: «Vogliamo i 3 punti ma sarà difficile» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Conferenza stampa Gattuso, ecco le parole dell’allenatore del Napoli per presentare la partita di domani contro la Fiorentina Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto in Conferenza stampa per presentare il match di domani contro la Fiorentina. Ecco le dichiarazioni del tecnico partenopeo: MOMENTO – «Si pensa gara dopo partita, in casa non abbiamo fatto grandi numeri dal mio arrivo e domani giochiamo con una squadra viva, tiene bene il campo, corre tantissimo, ma per noi è importantissima la partita e non pensiamo alla Lazio o alla Juventus. Pensiamo solo ai tre punti e sarà molto molto difficile». ACQUISTI – Sia Demme sia Lobotka hanno qualità di palleggio, Demme può giocare a due o fare il vertice basso, Lobotka anche la mezzala con caratteristiche diverse, ci daranno una grande mano. La qualità negli allenamenti è salita, la palla ora scorre più ... Leggi la notizia su calcionews24

heather_parisi : “È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro”. A… - Viceitaly : Guarda Amadeus 'distruggere' anni di emancipazione femminile alla conferenza stampa di Sanremo - IlContiAndrea : Esco ora da pilates, scusatemi. Ma le accuse di presunto sessismo ad #Amadeus, due giorni dopo la conferenza stamp… -