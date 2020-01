«Cacciate Nicola Morra dal M5S» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Gli Attivisti Anonimi calabresi del MoVimento 5 Stelle contro Nicola Morra. Il senatore e presidente della Commissione Antimafia si è dissociato dalla candidatura di Francesco Aiello ben prima della polemica sul cugino in odore di ‘ndrangheta, ma adesso la base grillina in Calabria chiede la sua testa. In base ad altre presunte parentele. Racconta oggi Il Giornale: L’esponente M5s non è nuovo a frizioni con la base anche sesta volta sono gli attivisti a rinfacciare allo stesso Morra qualche scheletro nell’armadio. «Si è fin da subito sottratto dalla competizione elettorale come ogni volta che alle elezioni si presenta qualcuno dei fratelli Gentile (Antonio e Pino, politici di lungo corso legati prima a Forza Italia e oggi alla Lega, ndr). Ed è paradossale che proprio il senatore parli di parentele imbarazzanti. Dovrebbe dimettersi immediatamente dall’Antimafia e spiegare quali ... Leggi la notizia su nextquotidiano

