Bufera su Amadeus: interviene la moglie, ma scatena ancora di più gli utenti (Di venerdì 17 gennaio 2020) Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, ritorna con una forte scossa. Ma stavolta lo fa sul web con un post di difesa su Instagram nei confronti del marito. Stamane, infatti, l'ex professoressa de L'Eredità, ha pubblicato un post sul social media dichiarando: Io #giovannacivitillo a volte "un passo avanti" a volte "un passo indietro" spesso accanto ma soprattutto la cosa più importante SEMPRE SEMPRE FELICE purtroppo o per fortuna mio marito è poco social, e a me diverte avere un profilo di coppia, fatto proprio così e che gestisco io! Le parole di Giovanna Civitillo non vanno solo a sugellare la difesa nei confronti di Amadeus dopo le polemiche per le sue affermazioni nei confronti di Francesca Sofia Novello. Mettono a tacere anche tutti gli haters che criticano il loro profilo di coppia. Diverse le risposte al post della ...

domcamodeca : #Amadeus nella bufera dopo le sue dichiarazioni sulle donne a #Sanremo!! - Ivic94757448 : RT @ferroice40: Sessismo a Sanremo, Amadeus nella bufera. La ministra chiede un passo indietro - ferroice40 : Sessismo a Sanremo, Amadeus nella bufera. La ministra chiede un passo indietro -