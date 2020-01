«Walker, Texas Ranger», Jared Padalecki è il nuovo Chuck Norris (Di giovedì 16 gennaio 2020) Mesi dopo l'anuncio di The CW di una serie reboot di Walker, Texas Ranger, arrivano i primi dettagli del progetto, già in lavorazione. Proprio dai TCA, infatti, arriva la notizia che il network ha ordinato la serie per la stagione 2020/2021, oltre a qualche anticipazioni sulla trama e sul protagonista, cioè Jared Padalecki, che raccoglie l'"eredità" di Chuck Norris, calci rotanti compresi (forse). L'attore trentasettenne è stato per 15 anni Sam Winchester, il protagonista della serie Supernatural, ormai prossima alla conclusione – la quindicesima e ultima stagione, ancora inedita in Italia, è in onda da ottobre terminerà a fine marzo. Da cacciatore di mostri a Ranger texano, poiché nel remake del telefilm cult anni'90, Jared Padalecki indosserà proprio i panni di Cordell Walker, personaggio reso iconico dal ... Leggi la notizia su gqitalia

Howlinwolf18 : RT @LeonardoRanghie: @_MiRob Questa ??... A che serve? La usa solo Walker Texas Ranger credo ?? - LeonardoRanghie : @_MiRob Questa ??... A che serve? La usa solo Walker Texas Ranger credo ?? -