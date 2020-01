Valeriani: andare avanti con ripristino ambientale (Di giovedì 16 gennaio 2020) Colleferro (Rm) – “Piu’ di un anno e mezzo fa, quando abbiamo cominciato a lavorare al nuovo piano regionale dei rifiuti, abbiamo affermato il principio che tutte le comunita’ devono provvedere allo stesso problema in egual modo. Non e’ piu’ possibile scaricare il problema di una comunita’ molto grande su una piccolissima comunita’, non e’ piu’ accettabile. Abbiamo promesso che questo impianto lo avremmo chiuso, tutti credevano che sarebbe stata per l’ennesima volta una boutade. Invece noi abbiamo detto una volta sola l’impianto chiude e oggi l’impianto chiude. Non e’ piu’ il tempo di scherzare”. Lo ha detto l’assessore ai Rifiuti della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, intervenendo alla cerimonia di chiusura della discarica di Colleferro. “Questo non vuol dire che abbiamo ... Leggi la notizia su romadailynews

