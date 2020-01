Ultime Notizie Roma del 16-01-2020 ore 13:10 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati d’ascolto dalla redazione di Francesco Vitale in studio prendo atto Italia viva si isolata dalla maggioranza votano insieme a Forza Italia e le opposizioni così il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a Circo Massimo su Radio Capital a risposta alle critiche di Matteo Renzi ha la riforma sulla prescrizione la proposta che voleva abolire la prescrizione non è passata abbiamo bloccato Forza Italia il centro-destra a parte Italia viva ha concluso il guardasigilli vedo una maggioranza che ha deciso di amarti con piedi molto compatto una bomba è stata fatta esplodere a Foggia contro un centro per anziani di proprietà del gruppo sanità più il cui responsabile delle risorse umane Cristian vigilante che già subito un attentato dinamitardo il 3 gennaio scorso l’ordigno esploso mentre all’interno del Centro Era lavoro una donna ... Leggi la notizia su romadailynews

