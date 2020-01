Traffico Roma del 16-01-2020 ore 16:30 (Di giovedì 16 gennaio 2020) CI SONO ANCORA PROBLEMI NEL QUADRANTE NORD A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, INCIDENTE CHE HA RESO NECESSARIA LA CHIUSURA DEL TUNNEL A SCENDERE OVVEROSIA IN DIREZIONE DI VIA SALARIA. CHIUSI TUTTI GLI ACCESSI DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA MARIO FANI E DA VIA ENRICO PESTALOZZI. RIPERCUSSIONI E CODE NELLA ZONA DI MONTE MARIO, IN VIA DELL’ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA, IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA DELLA CAMILLUCCIA, VIA CORTINA D’AMPEZZO E IN VIA TRIONFALE. INCIDENTE IN VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO ALL’ALTEZZA DI VIA CORINALDO. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI. Traffico CONGESTIONATO IN VIA DI PORTONACCIO PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL DEPOSITO ATAC. CI SONO INCOLONNAMENTI, AL DELLA VITTORIA UN INCIDENTE IN PIAZZA LAURO DE BOSIS PROVOCA CODE SUL LUNGOTEVERE A PARTIRE DA PIAZZALE MARESCIALLO GIARDINO IN DIREZIONE ... Leggi la notizia su romadailynews

ilfoglio_it : I paradossi del #blocco del traffico a Roma: chi inquina di più può circolare. Con la nuova ordinanza della sindaca… - ilfoglio_it : Con la nuova ordinanza della Raggi si può entrare a Roma con un suv da due tonnellate ma non con un'utilitaria dies… - IlMelvin : Le gaffe della Borgonzoni, i rimorsi di Fioramonti, la Raggi anti-diesel. Il peggio della politica -