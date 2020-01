Stan Kirsch attore di Highlander, è morto suicida (Di giovedì 16 gennaio 2020) Stan Kirsch si è suicidato in maniera inaspettata all’età di 51 anni nella sua casa di Los Angeles. Il mondo del cinema e delle serie tv è in lutto per la morte di Stan Kirsch. L’attore di Highlander è morto suicida e non si capisce ancora bene quali sono i motivi che lo avrebbero spinto a questo gesto. A trovare il cadavere è stata la famiglia che in quanto l’uomo si è impiccato nel bagno di casa sua. Subito è stato pubblicato il messaggio della moglie che ha voluto dirgli addio. L’attore lo scorso sabato aveva deciso di togliersi la vita e probabilmente ci sono delle forti motivazioni alla base di questa azione scellerata. Sua moglie Kristyn Green aveva trovato il corpo nell’appartamento di Los Angeles quando ormai era troppo tardi. Proprio lei, ha voluto ringraziare per l’affetto che ha ottenuto in queste ore! Le indagini per la morte di Stan ... Leggi la notizia su kontrokultura

