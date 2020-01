San Giovanni di Ceppaloni, solenni festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Da poco spente le luci delle festività natalizie, già si sente aria di nuove feste nelle case, nelle strade e nella Parrocchia di San Giovanni Battista in San Giovanni di Ceppaloni, dove il 18 e 19 Gennaio prossimo, si terranno i solenni festeggiamenti di Sant’Antonio Abate. I festeggiamenti religiosi prevedono: Martedì 14, Mercoledì 15 e Giovedì 16 il triduo di preparazione con alle ore 17.30 la Santa Messa. Venerdì 17 ricorrenza liturgica di Sant’Antonio Abate e Sabato 18 la Santa Messa alle ore 17.30. Domenica 19 alle ore 10.30 la Santa Messa, alle ore 16.00 la processione del Santo per le vie del paese. Una due giorni di tradizione, religione, cultura, enogastronomia e divertimento. Vasto il programma civile tra i profumi e i sapori di una lontana vita contadina, nelle tradizioni che rivivono per tramandare alle nuove ... Leggi la notizia su anteprima24

